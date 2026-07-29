¿Es posible vivir sin estomago después del cáncer gástrico?

Sí, si se puede vivir sin estómago, cuando el cáncer gástrico está muy avanzado o se localiza cerca del esófago, los médicos deben realizar una cirugía, en la cual se extirpa todo el órgano, sin embargo, adaptarse a vivir sin él requiere una serie de desafíos para los pacientes, además de ciertos cambios que deben hacer en alimentación.

Pero con los años los estudios han avanzado y según el oncólogo Finlander Rosales, existen terapias que ayudan a eliminar solo una parte del estómago para mejorar la calidad de vida de las personas.

La extirpación del estómago puede ser una opción importante para el tratamiento del cáncer gástrico, pero no la solución para todos los casos, especialistas mencionan que depende la etapa en la sé que encuentra la enfermedad y el tamaño del tumor, se puede realizar la cirugía, una endoscopia y una biopsia son fundamentales para detectar el padecimiento a tiempo y poderse someter a estos tratamientos.