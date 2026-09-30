Erupciones del volcán Anak Krakatoa forman una nueva isla en Indonesia

Una serie de fuertes erupciones del volcán Anak Krakatoa en Indonesia formó una nueva isla bautizada como Kukukrakatau. El nombre significa literalmente nieto de Krakatoa en el idioma indonesio.

La nueva masa terrestre mide alrededor de 30.3 hectáreas y se forma a partir del material volcánico depositado durante el aumento de la actividad eruptiva desde julio de 2016.

Los expertos aclararon que esta acumulación de tierra no constituye un nuevo cono volcánico ni un volcán independiente.

Las imágenes satelitales muestran el retroceso de la cobertura vegetal, ya que la ceniza del volcán cubrió la vegetación de la isla.