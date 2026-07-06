Errores comunes en desayunos salvadoreños y cómo hacerlos más saludables

La nutricionista Maura Rodríguez analizó los desayunos salvadoreños más comunes y señaló que platos como pupusas, tamales y plátanos fritos pueden contener entre 5 y 20 gramos de grasa por porción.

Recomendó prepararlos con aceite en spray, en freidora de aire o salteados para reducir el contenido graso. Sugirió sustituir la crema por yogur natural y los frijoles fritos por licuados bajos en grasa.

Rodríguez destacó que no se trata de satanizar los alimentos, sino de consumirlos con moderación. Para un desayuno nutritivo, recomendó incluir huevo, frijoles, plátano, queso fresco o requesón, y variar entre tortilla y pan integral.

Las sopas deben prepararse con carnes magras y sin piel.