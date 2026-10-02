Envejecimiento de la población en El Salvador

Dentro de 24 años el país tendrá más de 1,600,000 personas mayores de 60 años, es decir que la población salvadoreña de 60 años o más pasará de 919,771 en 2025, un 14.9 % del total a 1,609,495 en 2050 un 26.3 %, según proyecciones basadas en datos oficiales. Son 689,724 adultos mayores más, un crecimiento promedio de 2.26 % anual.

Pero este incremento también potenciaría las enfermedades crónicas actualmente la OPS atribuye más del 60 % de las muertes totales en el salvador a ese tipo de padecimientos afectando a seis de cada 10 adultos mayores.

Pero además hay un dato alarmante hasta 2023 había solamente un geriatra por cada 6,000 adultos mayores, para ese año la asociación de geriatría contabiliza 18 médicos acreditados en la atención al adulto mayor, de esos 17 se encontraban activos.

Expertos señalan que este escenario obliga a prevenir enfermedades, promover la actividad física y garantizar que las personas mayores puedan mantener su autonomía.

Además, estudios revelan que El Salvador tendrá un declive poblacional, por lo que la niñez de 4 a 6 años bajaría en 41.7 %, pasando de 200,000 en 2025 a 149,000 en 2050. Lo que representa una caída del 35.1%.