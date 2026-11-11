Entregan avisos para retirar vehículos abandonados en Santa Tecla

Son vehículos que la alcaldía de La Libertad Sur ha catalogado como abandonados y se les colocó un aviso formal en el que solicitan a los propietarios retirarlos en un plazo de 72 horas. Habitantes de la zona explican que el estacionamiento en Santa Tecla es complicado y que la presencia de estos automotores agrava la situación.

Entre los vehículos notificados se encuentran al menos tres autobuses de la ruta 101-D. Habitantes del sector aseguran que, en los últimos días, han notado una reducción en la cantidad de unidades que prestan el servicio.

Los automotores están ubicados sobre la primera avenida sur y la avenida Manuel Gallardo. La comuna explica que estas acciones forman parte de un plan de reordenamiento vial que busca recuperar las calles y aceras de Santa Tecla.