Entrega de quincena 25 será obligatoria en el sector privado el próximo año

A partir de enero de 2027, la quincena 25 será obligatoria tanto para el sector público y el privado.

Es decir que, entre el 15 y el 25 de enero, los empleados recibirán el equivalente al 50% de su salario básico.

Por ejemplo, si su sueldo mensual es de 400 dólares, su quincena 25 serán $200, este ingreso extraordinario debe entregarse de forma íntegra, estar libre de descuentos de renta, ISSS o AFP.

La ley especial quincena veinticinco es para los trabajadores cuyo salario básico o nominal sea igual o inferior a $1,500.

Ministerio de Trabajo aprobó el instructivo de criterios operativos y procedimentales para la aplicación de normativa, este instructivo, ya está publicado en el diario oficial.

Y se detalla que, para el sector privado, si el empleado tiene 1 año o más al 14 de enero, le corresponde el pago completo, si el tiempo laborado es menos de 1 año, le corresponde el pago proporcional al tiempo trabajado hasta el 14 de enero.

En el caso del sector público y municipal, para recibir el pago completo, debe haber completado al menos 6 meses de servicio al estado durante el año correspondiente.

Y como requisito no debe haber recibido durante ese año una suspensión por faltas en el servicio que exceda de un mes o una destitución por ese motivo de cualquier dependencia estatal.

En general, el documento indica que, en caso de renuncia o despido, se debe pagar la quincena completa o proporcional, incorporándola a la liquidación.

Y debe recordar que la quincena 25 es un beneficio adicional que recibe el trabajador y es distinto al aguinaldo.