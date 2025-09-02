Entregar más de 1,000 mochilas a niños de escasos recursos económicos, es la misión que se ha proyectado el club Rotary San Salvador Cuscatlán, estas son compradas por patrocinadores o empresas, para seguir con el proyecto que lleva en pie 18 años.

Desde que inicio el proyecto en 2008, se ha beneficiado a 221,000 niños en todo el país, cada una de las mochilas que son entregadas, tienen un costo de $9.95.

Dentro de la mochila se incluyen 12 productos, entre ellos, botella para agua, pegamento, alcohol gel, cuadernos, lápices, borrador, regla, sacapuntas, entre otros.