Entrega de canastas alimenticias a familias de Chalatenango

Más de 160 familias agricultoras de San Fernando en Chalatenango, recibieron canastas alimenticias como respuesta a las pérdidas provocadas por la disminución de las lluvias asociada al fenómeno del niño.

Los beneficiados se dedican a la agricultura de subsistencia, principalmente al cultivo de maíz y frijol, rubros que registraron pérdidas significativas. También fueron atendidos productores de tomate y café, así como pequeños ganaderos de la zona. Por tratarse de una región fronteriza, varios de los beneficiarios poseen doble nacionalidad, salvadoreña y hondureña.

Cada paquete alimenticio entregado por el MAG contiene 16 productos de primera necesidad, destinados a fortalecer la alimentación de los productores mientras enfrentan las dificultades climáticas.

Agricultores relataron que la falta de lluvia afectó el llenado de la mazorca. Además, dijeron que la sequía golpeó fuertemente los cultivos de frijol y maíz.

La entrega forma parte del apoyo directo a las comunidades que dependen de la agricultura y la ganadería como principal sustento económico.