Entre 40 y 50% de la población salvadoreña podría ser portadora de la bacteria Helicobacter pylori

Entre el 40 y 50% de la población salvadoreña podría ser portadora de la bacteria Helicobacter pylori, según investigaciones.

Ese microorganismo causa infección en el estómago y es el principal causante de úlceras, gastritis y cáncer gástrico.

La Helicobacter pylori es un tipo de bacteria que provoca infección en el estómago de quien la porta.

La mayoría de las personas contrae la enfermedad desde niño, ya que en general no causa síntomas.

La bacteria puede romper la capa protectora interna del estómago y causar inflamaciones.

Buena parte de los casos es asintomática, por lo que la persona vive con el microorganismo sin presentar molestias.