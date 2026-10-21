Enjambre sísmico en Usulután suma más de 60 réplicas y activa monitoreo preventivo

El Ministerio de Medio Ambiente informó que en la zona de Berlín, Mercedes Umaña y Alegría, en Usulután, se han registrado más de 60 réplicas. De todos esos movimientos telúricos, solo cinco han sido sentidos por la población.

Protección Civil, socorristas y la Policía Nacional Civil mantienen un monitoreo preventivo en diferentes puntos de los tres distritos. Los sismos fueron más sensibles debido a la poca profundidad, que osciló entre uno y tres kilómetros.

Las instituciones monitorearon las carreteras ante el posible desprendimiento de rocas, aunque no se registraron daños. Los lugareños señalaron que es común que se registren este tipo de movimientos en la zona, aunque mantienen las medidas de precaución.