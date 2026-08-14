Enfermedades provocadas por las altas temperaturas

Dolor de cabeza, desconcentración trastornos hipertensión, insuficiencia renal crónica son algunas de las enfermedades que se podrían propiciar por las altas temperaturas constantes, según detallan especialistas.

Pero ¿cómo saber que estoy deshidratado, o que debo prestar atención a indicadores que me podrían complicar la salud?

Algunos salvadoreños buscan lugares menos calurosos e incluso establecimientos con aire acondicionado para refrescarse.

Sin embargo, no todos cuentan con la misma disponibilidad de tiempo, es por ello que optan por portar prendas ligeras para vestir.

Las temperaturas continuarán presentando picos elevados debido a la falta de lluvia provocada por el fenómeno del niño que experimenta la región.