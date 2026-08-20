Enfermedades no transmisibles en Las Américas

Las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, son la causa de la mayoría de las muertes y la discapacidad en Las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud, pero la situación es aún más preocupante porque en muchos países sigue siendo difícil saber cuántas personas viven con estas condiciones, cuántas no han sido diagnosticadas y qué obstáculos enfrentan para acceder a atención, por lo que continúan siendo uno de los principales desafíos para los sistemas de salud.

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles provocaron al menos 43 millones de muertes en 2021, equivalentes al 75% de las muertes mundiales que no estuvieron relacionadas con una pandemia. De ellas, 18 millones correspondieron a personas que fallecieron antes de cumplir los 70 años.

Pero son los padecimientos cardiovasculares los que constituyen el principal grupo, en 2021 ocasionaron al menos 19 millones de muertes. Le siguieron el cáncer, con unos 10 millones; las enfermedades respiratorias crónicas, con 4 millones; y la diabetes, con más de 2 millones de muertes, estas cuatro categorías representan aproximadamente el 80% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles.

En El Salvador, las medidas implementadas durante 2026 muestran una creciente en la atención integral de enfermedades como la hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica y obesidad, así como en el uso de herramientas digitales para detectar riesgos y mejorar el seguimiento de los pacientes.

Además, se han implementado herramientas digitales para apoyar el diagnóstico temprano y la vigilancia de factores de riesgo.

Las enfermedades no transmisibles tienen múltiples causas, como el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física, una alimentación poco saludable y la contaminación del aire. Factores que pueden desencadenar problemas como hipertensión arterial, obesidad, aumento de glucosa y alteraciones de los niveles de lípidos en la sangre.

Por lo que una dieta balanceada y mantenerse activo es fundamental.