Enfermedad de Hirschsprung afecta a uno de cada cinco mil recién nacidos y se detecta mediante biopsia rectal

La enfermedad de Hirschsprung, también llamada megacolon agangliónico, es una condición congénita que se manifiesta desde el nacimiento.

La pediatra Mirna Cepeda detalló que afecta a uno de cada cinco mil nacidos vivos y requiere biopsia rectal para su diagnóstico.

Las células nerviosas del intestino no se desarrollan en segmentos específicos del intestino grueso, generalmente cerca del recto.

Esta falla impide empujar las heces y provoca desde estreñimiento crónico hasta obstrucción intestinal, el cuadro más grave.

La especialista indicó que no existe una causa que explique la condición. Niños con síndrome de Down o fibrosis quística presentan mayor predisposición, y también se mencionan factores hereditarios. El diagnóstico por ultrasonografía es difícil, por lo que se confirma con biopsia rectal.