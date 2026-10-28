Enfermedad de Hirschsprung afecta a uno de cada cinco mil recién nacidos y se detecta mediante biopsia rectal

La pediatra Mirna Cepeda explica que las células nerviosas del intestino no se desarrollan.

La enfermedad de Hirschsprung, también llamada megacolon agangliónico, es una condición congénita que se manifiesta desde el nacimiento.

La pediatra Mirna Cepeda detalló que afecta a uno de cada cinco mil nacidos vivos y requiere biopsia rectal para su diagnóstico.

Las células nerviosas del intestino no se desarrollan en segmentos específicos del intestino grueso, generalmente cerca del recto.

Esta falla impide empujar las heces y provoca desde estreñimiento crónico hasta obstrucción intestinal, el cuadro más grave.

La especialista indicó que no existe una causa que explique la condición. Niños con síndrome de Down o fibrosis quística presentan mayor predisposición, y también se mencionan factores hereditarios. El diagnóstico por ultrasonografía es difícil, por lo que se confirma con biopsia rectal.