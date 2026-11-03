Los desmayos, los sangrados abundantes y el dolor incapacitante son algunos de los síntomas de la endometriosis. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 10 mujeres en edad fértil padece esta enfermedad.

Datos del Hospital Nacional de la Mujer muestran que entre 2019 y 2021 atendieron a 400 mujeres con diagnóstico de endometriosis, según una tesis de la Universidad de El Salvador sobre la caracterización clínica y la laparoscopia en pacientes en edad reproductiva con sospecha de esta enfermedad.

Pero ¿cuáles son los estudios que ayudan a confirmar si una mujer padece endometriosis?

Además de tener una gran probabilidad de complicar la fertilidad, la endometriosis puede predisponer a otras enfermedades.

Ante esto, los especialistas recomiendan una alimentación balanceada, evitar la comida ultraprocesada, hacer ejercicio y realizarse chequeos al menos una vez al año con un ginecólogo de confianza.