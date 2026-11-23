El parque de Antiguo Cuscatlán se llenó de luz y alegría con el encendido del árbol y las luces navideñas. Niños y adultos disfrutaron de este espectáculo que marca la llegada de la temporada más esperada del año.

La actividad también permitió a los visitantes degustar los diferentes platillos típicos que ofrecen los comerciantes de la zona.

Con esta celebración, la municipalidad también da inicio a las actividades previas a las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán, que se celebran en honor a los Santos Niños Inocentes.