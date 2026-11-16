Es el encendido del arbolo navideño más grande de El Salvaador, con una altura de 56 metros, y más de medio millón de puntos de luz, fue inaugurado acompañado de fuegos artificiales y música en vivo en la plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador.

Y es que esta actividad patrocinada por San Martín se ha vuelto una tradición para muchas familias salvadoreñas que año con año deciden acercarse a disfrutar del espectáculo.

El árbol permanecerá encendido todos los días desde las 6:00 pm hasta las 12 de la media noche, y su exhibición está prevista hasta el 6 de enero de 2027.