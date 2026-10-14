Empresa española invertirá 2,900 millones en El Salvador

2,900 millones de dólares invertirá una empresa española en El Salvador y se trata de la primera central de gas natural en el país que incluirá saneamiento de aguas. La idea consiste en almacenar parte de la electricidad que generan las plantas solares durante el día para utilizarla en horario nocturno, pero estos fondos se distribuirán así:

$1,800 millones de dólares en plantas solares y un plan de mejoras en la gestión de recursos hídricos, agua potable, saneamiento y distribución a todo el país serán $600 millones. Además de $300 millones en inversión en baterías de almacenamiento de energía y $200 millones invertidos en plantas solares.

Esta inversión es parte de los impulsos económicos implementados a El Salvador. Las infraestructuras tendrán almacenamientos de 440 megavatios, donde se podrán importar y distribuir de manera regional, vendiéndole incluso a empresas privadas generando mayor estabilidad a las finanzas. Según Bukele en medio del fenómeno del niño estas construcciones ayudaran a paliar las tarifas de la energía eléctrica. Aunque beneficiará a todo el país aseguro que será clave en zonas que más lo necesitan.

Esta inversión es la más alta que El Salvador registra hasta la fecha, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto del país. Generando nuevos empleos y oportunidades para salvadoreños además de crear mejores condiciones para inversión extranjeras y nuevas actividades industriales.