Emprendimiento familiar salvadoreño multiplica su producción artesanal 

El emprendimiento familiar Típicos Nicole pasó de entregar cuatro cajas semanales con apenas dos productos a distribuir entre 100 y 150 cajas por semana con un catálogo de 17 productos.

La empresa, dedicada a la elaboración de dulces artesanales a base de frutas tropicales como el coco y el tamarindo, amplió su oferta con productos de plátano y yuca.

Su salto productivo se consolidó tras ser seleccionada en una rueda de negocios dirigida a mujeres empresarias para vender en tiendas de Walmart.

Hace 20 años, Típicos Nicole comenzó como un emprendimiento familiar que con el tiempo incorporó nuevos productos, manteniendo los sabores tradicionales.

Una representante de la empresa relató que la relación comercial empezó cuando los compradores la seleccionaron por primera vez tras una rueda de negocio.

Desde entonces, recibió apoyo en capacitaciones para conocer el sistema de retailing, bajar las órdenes de compra y manejar sus inventarios y volúmenes de venta.

Ese acompañamiento provino del programa Una Mano para Crecer, que brinda capacitaciones en administración de inventarios, órdenes de compra y estrategias comerciales.

Además, la cadena facilita espacios como Mercadito Pymes para acercar sus productos a más consumidores.

La representante sostuvo que trabajar con la cadena significa mercadeo, finanzas e innovación, porque le permite exhibir sus productos, alcanzar su punto de equilibrio por volumen de venta y acceder a la vanguardia tecnológica.

Actualmente, Típicos Nicole busca ampliar su capacidad productiva e industrializar sus procesos.