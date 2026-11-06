Emma Stone nació un 6 de noviembre en Arizona y conquistó Hollywood con dos premios Oscar a Mejor Actriz

Un 6 de noviembre de 1988 nació en Arizona, Estados Unidos, Emma Stone, reconocida actriz que conquistó Hollywood gracias a su talento y versatilidad.

Alcanzó gran popularidad con películas como Easy A, The Amazing Spider-Man y La La Land, esta última le valió el Oscar a Mejor Actriz en 2017.

Años después, Emma Stone volvió a recibir el reconocimiento de la Academia por su actuación en Poor Things, consolidándose como una de las figuras más destacadas del cine contemporáneo.

Su capacidad para interpretar personajes de comedia y drama la ha convertido en una actriz reconocida internacionalmente. El 6 de noviembre celebra así el nacimiento de una estrella del cine.