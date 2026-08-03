Emergencias atendidas por socorristas en primeros días de vacaciones

Los accidentes de tránsito encabezan las emergencias atendidas durante las vacaciones agostinas. Los equipos de primera repuesta reportan que la carretera Panamericana, la carretera del Litoral y la vía hacia el Puerto de La Libertad se mantienen como los tramos con mayor incidencia de siniestros viales.

A pesar de ello, los cuerpos de socorro destacan que el número de emergencias registradas hasta la fecha es menor en comparación con el mismo período del año pasado.

Miles de socorristas permanecen desplegados en los principales destinos turísticos y puntos de concentración de personas, como playas, lagos, parques naturales, campos de feria, desfiles y actividades religiosas, para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier incidente.

Socorristas reiteran que respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, mantener bajo supervisión a niños y adultos mayores y disfrutar de las playas con responsabilidad contribuyen a la prevención de tragedias.