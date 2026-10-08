Emergencia nacional por efectos del fenómeno del niño

Hay emergencia en todo El Salvador para mitigar los daños ocasionados por las sequias. Tendrá vigencia de seis meses, pero podrá ser prorrogado, esta decisión surge más de 40 días después de confirmarse la alerta roja debido a los daños causado por las altas temperaturas en zonas críticas del país. ¿Cuáles son las implicaciones para los meteorólogos y ambientalistas?

En esta emergencia las labores se distribuyen de la siguiente manera: el director de Protección Civil informa al ejecutivo las acciones de emergencia y de distribución de ayuda, el ministerio de relaciones exteriores debe canalizar la cooperación internacional.

El Ministerio de Agricultura será el encargado de almacenamiento de alimentos y el Ministerio de la Defensa se encargará de la administración de la asistencia humanitaria.

Esta declaratoria según la legislación permite que los eventos que serán atendidos por el Fondo de Protección Civil, prevención y mitigación de desastres no se apliquen lo establecido en la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, respecto a las compras de bienes y servicios que se requieran para atender la emergencia.