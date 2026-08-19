Embajador de Israel se refiere a brigada de rescatistas en Colombia

Más de 80 rescatistas, ingenieros y expertos de Israel siguen trabajando en labores de búsqueda y rescate, tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, en la ciudad de Calí se han concentrado los esfuerzos de rescate de víctimas, además están en el hospital universitario del valle, y evalúan las condiciones de edificios aledaños.

El embajador de Israel explicó que la comitiva trabaja de manera coordinada con las autoridades colombianas para atender las zonas más afectadas.

Según el embajador seguirán en suelo colombiano los días que sean necesarios.