Embajador de EE. UU. ofrece condolencias a El Salvador por soldados emboscados en Haití

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ofreció condolencias y apoyo a la embajada de El Salvador ante la ONU.

La manifestación se produjo por los soldados emboscados y desaparecidos en Haití.

El gesto diplomático ocurre en medio de intensos enfrentamientos entre pandillas y fuerzas de seguridad en un barrio cercano a la capital haitiana.

Las calles de la zona podrían estar bloqueadas y los grupos armados dominan el área.

Estados Unidos mantiene la alerta nivel 4 para Haití por crimen, secuestros, disturbios y terrorismo.