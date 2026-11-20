La embajada de los Estados Unidos entregó equipo a DoctorSV para fortalecer la atención médica y la respuesta ante amenazas sanitarias. El apoyo del último año asciende a cerca de un millón de dólares bajo un memorando firmado el veintisiete de febrero de 2026.

Los recursos se destinaron a un laboratorio de simulación, un centro de capacitación y uno de monitoreo epidemiológico.

El equipo busca mejorar la capacidad de respuesta del país ante posibles emergencias sanitarias. La entrega forma parte de la cooperación entre ambas naciones en materia de salud pública.

Las autoridades destacaron la importancia de contar con herramientas adecuadas para la vigilancia epidemiológica. El memorando firmado establece las bases para futuras colaboraciones en el sector salud.