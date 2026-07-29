Embajada advierte sobre viajes para ingresar de forma ilegal a Estados Unidos

Los inmigrantes siguen siendo víctima de los coyotes, quienes garantizan llevarlos hasta Estados Unidos, aunque en la mayoría de casos esto solo queda en promesa. Los también llamados traficantes de personas están buscando nuevas rutas para el traslado de los viajeros, intentando burlar la seguridad que está siendo reforzada en la frontera sur.

El precio que estos coyotes cobran por trayecto es exorbitante, incluso utilizan a los propios migrantes para obtener más dinero.

Los peligros en la ruta migrante son muchos, además de los problemas legales en los que incurre la persona.

El hecho de ayudar a un familiar a ingresar de forma ilegal a suelo estadounidense puede tener repercusiones migratorias para quien esté financiando el viaje.

De acuerdo con cifras de la oficina de aduanas y protección fronteriza, en 2025 5 mil 353 salvadoreños intentaron ingresar ilegalmente por la frontera sur, la embajada de Estados Unidos en El Salvador hace el llamado a no emprender este viaje y buscar vías legales para migrar.