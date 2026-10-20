Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño estadounidense para 2027

El multimillonario Elon Musk anunció que regalará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos en el año 2027. La promesa fue publicada en su red social X, donde aseguró que sería la primera de muchas iniciativas similares.

La propuesta de Musk podría beneficiar a unos 72 millones de menores de edad y alcanzar un valor estimado de más de 10.500 millones de dólares, según el precio de las acciones al momento del anuncio.

La iniciativa podría canalizarse mediante las llamadas Trump Accounts, cuentas de inversión para menores impulsadas por la administración de Donald Trump.

Sin embargo, el empresario todavía no ha confirmado los requisitos para recibir estas acciones ni ha explicado cómo realizará la distribución.