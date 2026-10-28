Elías Antonio Saca podría quedar libre tras cumplir 10 años por corrupción

El expresidente Elías Antonio Saca podría quedar en libertad tras cumplir los 10 años de prisión a los que fue condenado por peculado y lavado de dinero.

La condena se cumplió el 27 de octubre de 2026 y corresponde al caso conocido como destape a la corrupción, por el desvío de aproximadamente 301 millones de dólares de fondos públicos.

Saca cumplió la década tras las rejas en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, según el reporte periodístico. El exmandatario fue capturado el 30 de octubre de 2016 durante la celebración de la boda de uno de sus hijos.

Fue condenado en septiembre de 2018 en un proceso abreviado tras aceptar la acusación por corrupción para reducir su pena.

Durante el proceso judicial también se estableció que debía cumplir con la responsabilidad civil y devolver al Estado aproximadamente 260,7 millones de dólares. Hasta el momento no se ha confirmado la liberación del exfuncionario.