Elenco de Matilda se reencuentra en Londres para celebrar los treinta años de la película

Los actores que dieron vida a los personajes más recordados de Matilda se reencuentran en Londres para conmemorar el 30 aniversario de la cinta de 1996.

La celebración reúne a cinco mil fanáticos en el Royal Albert Hall y cuenta con una proyección especial de la película.

El reencuentro incluye el regreso de Danny DeVito, quien dirigió la cinta, encarnó al padre de Matilda y volvió a narrar la historia en persona.

Mara Wilson, quien interpretó a Matilda, y Pam Ferris, recordada como la temida directora Tronchatoro, también asisten a la velada. Una orquesta en vivo interpreta la banda sonora durante la proyección especial de la película.