Elena Rose reúne a sus fans en Venice Beach para una noche de música y gratitud

La cantante Elena Rosé quiso regalarle a sus seguidores una experiencia mucho más íntima y especial desde Venice Beach, en Los Ángeles. Reunió a algunos de sus fans para una noche de música, gratitud y conexión.

La experiencia de Elena Rosé comenzó con una meditación antes de interpretar cinco canciones en versiones acústicas.

Entre las canciones presentadas estuvieron «Quién contra mí», «La de Dios», «Me lo merezco», «Agradecimiento» y «Happy».

El encuentro quedó registrado en su nuevo EP titulado «Live From Los Ángeles». El material muestra una faceta mucho más cercana de la cantante.