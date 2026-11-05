Elecciones de medio término en EE.UU. redefinen la agenda de Trump hacia Latinoamérica

La nueva correlación de fuerzas demócrata tras las elecciones de medio término en Estados Unidos podría traer un impacto directo en Latinoamérica.

Los especialistas aseguran que la designación de funcionarios como embajadores estadounidenses en la región podría tener un mayor escrutinio y, por lo tanto, incidir en los países, con un Congreso mucho más activo, con audiencias, solicitudes de información y cuestionamientos a la actitud del gobierno.

Sin embargo, este nuevo escenario no significa que los demócratas puedan aprobar todas las leyes, ya que en el Senado se necesitan 60 votos y el Partido Demócrata no los tiene, además de que el presidente podría ejercer el poder de veto.

Tampoco deben ilusionarse sobre mejorar la regularización de personas ilegales ni una respuesta definitiva para más de 190,000 salvadoreños adheridos al TPS, cuyo vencimiento se discutiría en febrero del próximo año.