Elecciones de medio mandato marcan hitos de diversidad

Los votantes estadounidenses eligieron a su primera gobernadora de color y a su primer senador de la comunidad LGBTI en las elecciones de medio mandato.

El descontento hacia la gestión del presidente Donald Trump se tradujo en un tsunami demócrata que arrebató a los republicanos el control de las dos cámaras del Congreso.

La jornada también marcó una serie de hitos para muchas minorías del país.

En Michigan, el izquierdista Abdul El-Sayed se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos.

Este médico de 42 años, conocido por su franqueza, movilizó a los votantes con promesas como la atención médica universal.

El grupo de defensa Council on American-Islamic Relations celebró el triunfo e indicó que las comunidades trabajaron arduamente para que sus voces fueran escuchadas y estuvieran debidamente representadas en el Senado.

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación y se convirtió en la primera mujer negra en conquistar un puesto de ese tipo en el país.

La exalcaldesa de Atlanta derrotó al multimillonario Rick Jackson, una victoria que devuelve la gobernación a los demócratas luego de más de dos décadas de control republicano.

El representante demócrata Chris Pappas será el primer hombre abiertamente gay en el Senado tras ganar la elección en New Hampshire.

En Nuevo México, la demócrata Deb Haaland será gobernadora, lo que la convierte en la primera mujer indígena estadounidense en alcanzar un cargo ejecutivo regional.

Haaland, integrante de la tribu Pueblo de Laguna, ya había hecho historia como secretaria del Interior en la administración de Joe Biden.

La demócrata Peggy Flanagan de Minnesota fue elegida como la primera senadora indígena estadounidense.

En Texas, Gina Hinojosa desbancó al republicano Greg Abbott, que buscaba la reelección, y será la primera mujer latina en gobernar ese estado fronterizo.

En California, Xavier Becerra fue el primer latino en ganar la gobernación del estado de la costa oeste. De cara al futuro, si el actual líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, gana la presidencia de la Cámara, se convertiría en el primer presidente afroamericano de ese cuerpo legislativo.