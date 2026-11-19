El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió a sus candidatos para los municipios de San Salvador con miras a las elecciones de 2027.

La agrupación política presentó a Simón Paz para San Salvador Centro, Cayetano Cruz para San Salvador Este, Raúl Cabrera para San Salvador Sur, Frank Amador para San Salvador Oeste y Adolfo Daniel Rodas para San Salvador Norte. El partido espera convencer a más de 1.5 millones de habitantes con sus propuestas.

Entre los planteamientos de sus candidatos figuran programas sociales y obras relacionadas con el mejoramiento de calles y la recolección de desechos. También señalaron que buscan atender las necesidades de las comunidades y promover cambios en la gestión municipal.