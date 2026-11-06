Elecciones 2027: ¡estas son las fechas que debes conocer!

El Salvador avanza en los preparativos para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, jornada en la que los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.

El calendario electoral ya contempla fechas importantes para la inscripción de candidaturas, el desarrollo de la propaganda y el cierre del registro de votantes.

Entre los próximos plazos destaca el 9 de noviembre, cuando comenzará la inscripción de candidaturas para los consejos municipales. El 19 de noviembre finalizará el periodo de inscripción de fórmulas presidenciales, diputaciones y alcaldías. Mientras tanto, la propaganda legislativa iniciará el 27 de diciembre y la municipal el 27 de enero de 2027. Todas las campañas deberán concluir el 24 de febrero.