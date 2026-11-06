Elecciones 2027: ¡estas son las fechas que debes conocer!

Los salvadoreños elegirán presidente, diputados y autoridades municipales el 28 de febrero de 2027.

El Salvador avanza en los preparativos para las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, jornada en la que los ciudadanos elegirán a sus próximas autoridades presidenciales, legislativas y municipales.

El calendario electoral ya contempla fechas importantes para la inscripción de candidaturas, el desarrollo de la propaganda y el cierre del registro de votantes.

Entre los próximos plazos destaca el 9 de noviembre, cuando comenzará la inscripción de candidaturas para los consejos municipales. El 19 de noviembre finalizará el periodo de inscripción de fórmulas presidenciales, diputaciones y alcaldías. Mientras tanto, la propaganda legislativa iniciará el 27 de diciembre y la municipal el 27 de enero de 2027. Todas las campañas deberán concluir el 24 de febrero.