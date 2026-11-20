El Tribunal Supremo Electoral (TSE) estableció el calendario de actividades para las elecciones del 28 de febrero de 2027, que contempla fechas para la inscripción de candidaturas, el cierre del padrón electoral, la propaganda política y la organización de la jornada de votación.

El 19 de noviembre venció el plazo para presentar solicitudes de inscripción a la presidencia, diputaciones y concejos municipales, mientras que el tribunal tendrá hasta el 24 de noviembre para resolver las postulaciones.

En cuanto al padrón electoral, el 29 de noviembre finalizará la inscripción de nuevos votantes. Posteriormente, entre el 4 y el 26 de diciembre, la ciudadanía podrá consultar sus datos y solicitar correcciones.

La propaganda presidencial comenzó el 27 de octubre, mientras que la correspondiente a diputados arrancará el 27 de diciembre y la de consejos municipales el 27 de enero. Todas estas actividades finalizarán el 24 de febrero.