El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inscripción de su fórmula presidencial y de sus candidatos a diputados para las elecciones de 2027.

Mayteé Iraheta, candidata a la Presidencia por ARENA, manifestó que busca un balance de poder en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos municipales.

Durante la presentación, las candidatas señalaron que esperan contar nuevamente con el respaldo de la población salvadoreña. También expresaron que buscan convertirse en una alternativa frente al descontento que, según manifestaron, existe entre los ciudadanos.