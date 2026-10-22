El cantante y rapero puertorriqueño Eladio Carrión fue confirmado como uno de los artistas que actuarán en los 40 Music Awards de Santander 2026.

La ceremonia se celebrará el próximo 20 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, España.

La noticia fue anunciada por el programa radial Anda Ya de Los 40 Principales. El artista llevará el trap latino a la gala europea.

La gala también contará con Camilo, Manuel Turizo, Ryan Castro, Ana Mena, Lola Índigo y Álvaro Luna.

La emisora Los 40 Principales cumple 60 años con esta entrega de premios.