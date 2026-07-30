El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder lanza tráiler de su tercera temporada

El lanzamiento del tráiler de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder confirma que la Tierra Media atraviesa su período más oscuro bajo la amenaza inminente de Sauron, quien tras la caída de Eregion ha iniciado una campaña bélica implacable.

La alianza entre enanos, elfos, hombres y magos se vuelve más necesaria que nunca, mientras los problemas se intensifican en Mordor, donde Sauron termina la construcción de la Torre y se acerca a la creación del Anillo Único.

La serie, que podría decidir el destino de la humanidad y los pueblos libres, llega en medio de altas expectativas.