El Salvador y Marruecos firmaron un convenio para fortalecer la cooperación en salud auditiva y la atención de personas con discapacidad auditiva, en el segundo día de la visita oficial de la princesa del Reino de Marruecos.

La primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele y la representante marroquí suscribieron el acuerdo, según la información difundida en el programa.

El convenio contempla cinco ejes de trabajo y reemplaza otros acuerdos previos entre ambas partes.

Los ejes del acuerdo abarcan la intervención quirúrgica y la creación de centros especializados en rehabilitación auditiva.

También incluyen el otorgamiento de becas y programas de intercambio educativo y cultural.

La cooperación bilateral entre El Salvador y Marruecos se inició en julio de 2025, y el gobierno del presidente Nayib Bukele reafirmó su compromiso de hacer cumplir los acuerdos alcanzados.