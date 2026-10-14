El Salvador y España firman acuerdo para invertir más de 2 millones de dólares en diversos servicios

El Salvador y España firmaron un acuerdo para invertir 2,900 millones de dólares en la primera central de gas natural del país.
La inversión incluye plantas solares, baterías de almacenamiento y un plan de saneamiento de aguas a nivel nacional.
Del total, 1,800 millones se destinarán a plantas solares y 600 millones a gestión de recursos hídricos y agua potable.
Otros 300 millones financiarán baterías de almacenamiento y 200 millones se invertirán en plantas solares, según se detalló durante el anuncio.
La infraestructura tendrá almacenamiento de 440 MW para importar y distribuir energía de manera regional.
Esta inversión es la más alta registrada hasta la fecha en El Salvador y equivale al 7% de su Producto Interno Bruto.