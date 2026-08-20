El Salvador vota a favor en la OEA para reunión por crisis en Nicaragua

El Salvador respaldó una resolución de la Organización de los Estados Americanos, que busca reunir de urgencia a los ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación política de Nicaragua. La decisión se produce tras el anuncio del presidente Daniel Ortega de suprimir las elecciones.

La propuesta fue aprobada con el respaldo de 29 países incluido El Salvador, Brasil votó en contra, México se abstuvo y defendió la decisión de Ortega diciendo que los asuntos internos de Nicaragua no constituyen una amenaza para la paz regional.

Daniel Ortega ha estado al frente de Nicaragua en dos periodos. El primero fue entre 1985 a 1990, y regresó a la presidencia el 10 de enero de 2007, cargo que mantiene hasta la fecha.