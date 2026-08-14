El Salvador Travel Market 2026 busca comercializar internacionalmente al país, para que más extranjeros puedan conocer la amplia oferta turística que encontraran en el territorio salvadoreño.

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en El Salvador, solo en los primeros 7 meses de este 2026, ya suman 2.9 millones de visitantes internacionales, la meta al cierre del año son 4.2 millones, muchos turistas están buscando nuevas experiencias.

El Salvador Travel Market se convierte en una plataforma para conectar con los principales mercados internacional.

El Salvador Travel Market 2026 se desarrollará del 14 al 18 de septiembre.