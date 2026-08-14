El Salvador Travel Market 2026 buscará atraer 100 compradores internacionales

La Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR) desarrollará El Salvador Travel Market 2026 del 14 al 18 de septiembre, un evento que busca posicionar al país como destino turístico ante compradores internacionales.

La meta es reunir 100 compradores internacionales calificados, 10 representantes de prensa y conectarlos con unas 75 empresas salvadoreñas, según detalló el presidente de CASATUR, Carlos Umaña.

El sector busca que el país sea incorporado en programas, circuitos y productos turísticos comercializados por operadores internacionales de Estados Unidos, España, México, Canadá y Suramérica.