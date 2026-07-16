El Salvador será sede del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero 2026

El Salvador será sede del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero (COLADE 2026), organizado por la Asociación Bancaria Salvadoreña en coordinación con la Federación Latinoamericana de Bancos los días 15 y 16 de octubre,

La reunión tiene como objetivo abordar los desafíos jurídicos y regulatorios del sistema financiero regional, según informaron las autoridades.

El evento reunirá a juristas, reguladores y representantes bancarios, con más de 25 expertos internacionales y locales que discutirán temas como inteligencia artificial en prevención de fraudes, blockchain, activos digitales y criptomonedas.