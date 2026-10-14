El Salvador será sede del concurso internacional de salto ecuestre tras 24 años

El Salvador volverá a colocarse en el escenario internacional del deporte ecuestre después de veinticuatro años. El evento se realizará del veintiuno al veinticinco de octubre en el Complejo Ecuestre San Andrés.

La Federación Salvadoreña de Ecuestre hizo oficial la realización del concurso internacional de salto CSI 1 El Salvador 2026. La competencia reunirá a jinetes de diferentes países de Centroamérica. Los atletas tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en una disciplina que exige precisión técnica y conexión con el caballo.

Se espera la llegada de delegaciones de ocho o nueve países al país el día martes. La delegación salvadoreña se prepara para asumir este compromiso deportivo.