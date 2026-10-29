El Salvador reúne a especialistas de Latinoamérica y el Caribe en el Congreso de Acuicultura LACQUA

El Salvador se convirtió en sede del 13er Congreso Latinoamericano y del Caribe de Acuicultura, LACQUA26, que reúne a especialistas, investigadores, estudiantes, productores y empresas vinculadas a la industria.

El encuentro busca compartir conocimientos, experiencias y hablar sobre nuevas técnicas de producción.

El congreso incluye una feria comercial donde están más de 40 empresas e instituciones nacionales e internacionales. Los expositores presentan equipos, insumos, alimentos para organismos acuáticos y tecnologías especializadas.

Con este congreso se espera fortalecer las capacidades del sector en el país, generar alianzas y traer inversionistas.