El Salvador reporta primeros casos de COVID-19 en 2026 tras 28 semanas sin contagios

El Ministerio de Salud de El Salvador confirmó los primeros 2 casos de COVID-19 en lo que va del año 2026, luego de 28 semanas consecutivas sin reportes oficiales de contagios, según el boletín epidemiológico correspondiente a las semanas 29 y 30 del periodo del 19 de julio al 1 de agosto.

El primer contagio fue diagnosticado entre el 19 y el 25 de julio, mientras que el segundo se registró del 26 de julio al 1 de agosto, rompiendo así la racha de meses sin nuevos casos.

Hasta la semana 28, los reportes oficiales mantenían en cero los casos de COVID durante todo el año.