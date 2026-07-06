El Salvador reporta más de 700 mil casos de infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud de El Salvador reportó 769,192 casos de infecciones respiratorias agudas en los primeros seis meses del año, incluyendo resfriado común, bronquitis, influenza y neumonía, enfermedades que tienden a incrementar durante la temporada lluviosa.
Los grupos más afectados por neumonías son los niños de 1 a 4 años, con 1,458 casos, y los adultos mayores de 60 años, con 1,187 casos.
Especialistas insistieron en la importancia de la vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios, y destacaron que la vacuna tarda 14 días en generar protección efectiva, por lo que debe aplicarse antes de que comience la circulación del virus.