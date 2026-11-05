El Salvador registra más de 96 mil presos vinculados a pandillas

Un total de 96,457 personas privadas de libertad en El Salvador pertenecen o mantienen vínculos con pandillas, según cifras oficiales.

Esta cantidad forma parte de una población penitenciaria de 120,956 internos, mientras que otros 24,499 están recluidos por delitos comunes no relacionados con estas organizaciones.

La población carcelaria vinculada a pandillas está dividida en diferentes categorías según el nivel de participación dentro de estas estructuras.

Entre ellas figuran 42,125 homeboys, identificados como miembros activos; 25,910 integrantes no brincados, entre los que se encuentran chequeos, postes y gatilleros; y 17,793 paros, señalados como personas que realizaban favores directos a las pandillas.