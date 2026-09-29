El Salvador registra más de 1,000 muertes por accidentes de tránsito en lo que va del año

Un motociclista falleció tras impactar contra un camión en el kilómetro 35 de la carretera hacia Santa Ana, en Ciudad Arce, La Libertad.

Socorristas del Comando de Salvamento brindaron asistencia prehospitalaria al motociclista, pero debido a la gravedad de las lesiones falleció en el lugar. En otro hecho, en Santa Tecla, Cruz Roja Salvadoreña atendió a un motociclista que resultó lesionado tras un accidente de tránsito sobre la Calle Chiltiupan y Avenida El Bálsamo.

Mientras tanto, en la carretera hacia Acajutla, a la altura de un centro comercial en Sonsonate, se registró otro accidente en el que estuvo involucrado un camión; por el momento no se han determinado las causas de este percance ni se ha confirmado si hubo personas lesionadas.

Estos accidentes se suman a las cifras que dejan los percances viales en lo que va del año: de enero a septiembre se contabilizan 16,635 accidentes de tránsito que han dejado alrededor de 11,700 personas lesionadas y más de 1,000 fallecidos.

Además, sobre el bulevar Las Pavas, en Soyapango, un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por un camión repartidor; personal del sistema de emergencias médicas atendió a la víctima y le brindó asistencia prehospitalaria.

El sistema de videovigilancia captó también un accidente de tránsito en la intersección de la Primera Avenida Norte y Quinta Calle Oriente; en las imágenes se observa cómo el vehículo naranja no respetó la señal de alto, provocando la colisión con otro automóvil.