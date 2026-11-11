El Salvador registra 8 mil denuncias por violencia contra las mujeres y 21 feminicidios

El Salvador acumula 8 mil casos de violencia contra las mujeres denunciados, según el último informe de la Fiscalía General de la República.

Para este año, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres contabilizó 21 feminicidios en el país.

Organismos internacionales señalan que muchas mujeres no denuncian las agresiones.

La ONU indica que cada 10 minutos una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia en el mundo.

CEMUJER ha insistido en que el acoso sexual es la antesala de la violación sexual y esta, a su vez, del feminicidio.

Una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida, según la Organización de las Naciones Unidas.

La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas.

Una vocera planteó la necesidad de no tolerar la violencia contra las mujeres en ninguna de sus manifestaciones.

Asimismo, sostuvo que lo que sucede en la casa, la familia, la escuela y la iglesia es un problema público que atañe a toda la sociedad.